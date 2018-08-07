Бланко Лещук проходит медосмотр в Малаге, – AS

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук близок к переходу в испанскую Малагу.

Нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук вскоре станет игроком Малаги, сообщает AS.

По информации издания, сегодня аргентинец прибыл в Испанию, где должен пройти медосмотр и подписать контракт с Малагой. Отмечается, что после непростых переговоров "горняки" согласились отдать футболиста в аренду.

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Об интересе Малаги к Бланко Лещуку сообщалось несколько дней назад. Перед этим в услугах аргентинского форварда был заинтересован хихонский Спортинг.