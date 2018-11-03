Зозуля красивым голом помог Альбасете победить Химнастик

Альбасете Романа Зозули одержал победу в матче 12 тура Сегунды против Химнастика. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Украинский нападающий вышел на поле в стартовом составе. На 16-й минуте он открыл счет в матче, однако его гол переписали как автогол игрока Химнастика.

Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика

Через 5 минут после этого Зозуля ударом через себя удвоил преимущество хозяев и убил интригу в матче. Заменили украинца на 82-й минуте.

Альбасете после 12 туров имеет в активе 20 очков и находится на 5 месте в таблице.На счету Зозули – 3 забитых мяча в чемпионате.

Сегунда, 12 тур

Альбасете – Химнастик – 2:0

Голы: Альбентоса, 16 (автогол), Зозуля, 21