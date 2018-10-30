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Бланко Лещук дублем помог Малаге возглавить таблицу Сегунды

00:06 212 Читати українською
Бланко Лещук дублем помог Малаге возглавить таблицу Сегунды
Густаво Бланко Лещук / Фото: ФК Малага

Завершился последний матч 11-го тура Ла Лиги 2 между Малагой и Нумансией. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Хозяева удачно начали матч – уже на 1-й минуте Бланко Лещук открыл счет.

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На старте второго тайма Бланко Лещук оформил дубль и принес своей команде уверенную победу.

После 11-ти туров Сегунды Малага имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Испания, Сегунда, 11 тур

Малага – Нумансия – 2:0

Голы: Бланко Лещук, 1, 47

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Испания Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Нумансия Нумансия
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