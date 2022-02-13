Аль-Райян уволил с должности наставника Лорана Блана, сообщает официальный сайт клуба.

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Французский специалист возглавил катарский клуб в декабре 2020 года. За это время подопечные Блана успели провести 48 матчей, из которых 19 побед, 22 поражения и 7 раз сыграли в ничью. После 17-ти туров катарского первенства Аль-Райян расположился на 9-й строчке.

Блан известен своей работой у руля сборной Франции (2010-2012 годы), а также в ПСЖ (2013-2016).

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