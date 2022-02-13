Аль-Райян звільнив з посади наставника Лорана Блана, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Французький фахівець очолив катарський клуб у грудні 2020-го. За цей час підопічні Блана встигли провести 48 матчів, з яких 19 перемог, 22 поразки та ще 7 мирових. Після 17-ти турів катарської першості Аль-Райян розташувався на 9-й сходинці.

Блан відомий своєю роботою біля керма збірної Франції (2010-2012 роки), а також у ПСЖ (2013-2016).

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