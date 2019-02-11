Блан признался, что мог возглавить Манчестер Юнайтед

Ныне безработный французский тренер Лоран Блан вспомнил, что мог возглавить английский Манчестер Юнайтед несколько лет назад.

"Мне позвонил директор, но его имени я бы называть не хотел. Мы с ним поговорили. Но поскольку я тогда работал в Париже, то мне было довольно трудно уйти. Мы контактировали, но в конце концов они решили назначить ван Гала.

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Я очень амбициозен в вопросе работы в Англии. Я получил хороший опыт в Париже. Для меня было бы трудно работать в другой французской команде. Хотел бы попробовать себя в Англии, Испании или Италии. Я играл в этих странах, продолжаю посещать матчи и жду звонки", – рассказал Блан в комментарии The Times.

53-летний наставник остается без работы с июня 2016 года, когда покинул ПСЖ. Со столичным клубом он трижды подряд становился чемпионом Франции. Еще раньше Лоран Блан привел к чемпионству Бордо.

Будучи игроком он провел за Манчестер Юнайтед два сезона в начале 2000-х