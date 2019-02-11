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Блан зізнався, що міг очолити Манчестер Юнайтед

11 лютого 13:47 267 Читать на русском
Блан зізнався, що міг очолити Манчестер Юнайтед
Лоран Блан / AFP

Нині безробітний французький тренер Лоран Блан пригадав, що міг очолити англійський Манчестер Юнайтед кілька років тому.

"Мені зателефонував директор, але його імені я б називати не хотів. Ми з ним поговорили. Та оскільки я тоді працював у Парижі, то мені було доволі важко піти. Ми контактували, але зрештою вони вирішили призначити ван Гала.

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Я дуже амбітний щодо роботи в Англії. Я отримав хороший досвід у Парижі. Для мене було б важко працювати в іншій французькій команді. Хотів би спробувати себе в Англії, Іспанії чи Італії. Я грав у цих країнах, продовжую відвідувати матчі та чекаю на дзвінки", – розповів Блан у коментарі The Times.

53-річний наставник залишається без роботи з червня 2016 року, коли покинув ПСЖ. Зі столичним клубом він тричі поспіль ставав чемпіоном Франції. Ще раніше Лоран Блан привів до чемпіонства Бордо.

Гравцем він провів за Манчестер Юнайтед два сезони на початку 2000-х.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Лоран Блан Лоран Блан
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