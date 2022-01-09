"Бюджет Чорноморця відповідає першій шістці УПЛ", – одесити готують значне підсилення
Представник нових власників Чорноморця Володимир Генінсон анонсував трансфери клубу.
"Є бюджет, який ми можемо витратити на придбання. У нас також є орендовані гравці. Якщо знадобиться, то будемо ними користуватися.
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Буде низка придбань. Відразу відповім, що будуть легіонери. У нас в обоймі 4 легіонери, яких ми представимо трохи згодом. Ведемо переговори ще з чотирма – рішення ухвалить тренерський штаб.
Наш бюджет відповідає першій шістці УПЛ", – сказав Генінсон для Youtube-каналу одеського клубу.
Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.
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