"Є бюджет, який ми можемо витратити на придбання. У нас також є орендовані гравці. Якщо знадобиться, то будемо ними користуватися.

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Буде низка придбань. Відразу відповім, що будуть легіонери. У нас в обоймі 4 легіонери, яких ми представимо трохи згодом. Ведемо переговори ще з чотирма – рішення ухвалить тренерський штаб.

Наш бюджет відповідає першій шістці УПЛ", – сказав Генінсон для Youtube-каналу одеського клубу.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.

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