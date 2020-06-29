Бёрнли одержал минимальную победу над Кристал Пэлас и обошел Арсенал в таблице АПЛ

Кристал Пэлас в рамках домашнего матча 32-го тура АПЛ не смог зацепиться за очки с Бёрнли (0:1).

Бернли и Кристал Пэлас перед матчем имели равенство по набранным баллам и в случае победы в очном противостоянии наконец бы обошли Арсенал в турнирной таблице. Впрочем, большого количества опасных моментов в первом тайме не возникало: у гостей можно было вспомнить два удара со средней дистанции в исполнении Макнила и Питерса, а хозяева огрызнулись выстрелом Айю метров с 30-ти – во всех случаях голкиперы справились. На перерыв команды ушли без голов.

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Второй проходил в похожей борьбе с одним-двумя ударами в створ, но уже был гол: на 62-й минуте Ми головой замкнул подачу Вествуда со штрафного – 0:1, Бёрнли вышел вперёд. Казалось, что "орлы" сейчас пойдут отыгрываться всеми силами, но до конца поединка моментов практически не возникало. Лишь на 78-й минуте было замыкание углового метров с восьми в исполнении Айю, но мяч полетел выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Бёрнли.

Таким образом, Бернли набрал 45 очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Кристал Пэлас, имея в активе 42 зачётных баллов, опустился одиннадцатое место.

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