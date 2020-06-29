Бернлі здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелас і обійшов Арсенал у таблиці АПЛ

Крістал Пелас в рамках домашнього матчу 32-го туру АПЛ не зміг зачепитися за очки з Бернлі (0:1).

Бернлі та Крістал Пелас перед матчем мали рівність по набраним заліковим балам і в разі перемоги в очному протистоянні нарешті б обійшли Арсенал у таблиці. Втім, великої кількості небезпечних моментів в першому таймі не виникало: у гостей можна було згадати два удари із середніх дистанції у виконанні Макніла та Пітерса, а господарі огризнулися пострілом Айю метрів з 30-ти – в усіх випадках голкіпери впорались. На перерву команди пішли без голів.

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Другий проходив у схожій боротьбі з одним-двома ударами в площину, але вже був гол: на 62-й хвилині Мі головою замкнув подачу Вествуда зі штрафного – 0:1, Бернлі вийшов вперед. Здавалося, що "орли" зараз підуть відігруватись всіма силами, але до кінця поєдинку моментів практично не виникало. Лише на 78-й хвилині було замикання кутового метрів з восьми у виконанні Айю, але м'яч полетів вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Бернлі.

Таким чином, Бернлі набрав 45 очок і піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці. Крістал Пелас, маючи в активі 42 залікових бали, опустився на одинадцяту сходинку.

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