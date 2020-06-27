toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Голкипер Астон Виллы повторил эпический фейл Кариуса с финала ЛЧ, но соперник оказался менее проворным, чем Бензема

16:17 - Читати українською
Голкипер Астон Виллы повторил эпический фейл Кариуса с финала ЛЧ, но соперник оказался менее проворным, чем Бензема
Ерьян Ниланд / Getty Images

Матч 32 тура АПЛ между Астон Виллой и Вулверхэмптоном запомнится одним из самых забавных фейлов сезона.

 
Леандер Дендонкер 62’
62’ Леандер Дендонкер

Голкипер бирмингемцев Ерьян Ниланд едва не подарил сопернику гол на ровном месте.

Игрок Интера невероятным образом не попал в пустые ворота и помешал команде победить – видео эпичного курьеза

Норвежец сделал серьезный размах для вбрасывания, но мяч выскользнул из его рук и прикатился точно в ноги Диогу Жоте. Хавбек Вулверхэмптона явно не ожидал такого шанса – кожаный взлетел высоко над воротами после удара первым касанием.

Напомним, Ниланд получил место в старте благодаря тяжелой травме основного голкипера Астон Виллы Тома Хитона. Также на скамье запасных "львов" есть опытный Пепе Рейна.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва
00:45
1756
Теги
Англия Вулверхэмптон Вулверхэмптон Астон Вилла - Вулверхэмптон Астон Вилла Астон Вилла Видеоновости футбольные курьёзы Ерьян Ерьян Ниланд Диогу Диогу Жота
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук