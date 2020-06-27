Голкипер Астон Виллы повторил эпический фейл Кариуса с финала ЛЧ, но соперник оказался менее проворным, чем Бензема

Матч 32 тура АПЛ между Астон Виллой и Вулверхэмптоном запомнится одним из самых забавных фейлов сезона.

Голкипер бирмингемцев Ерьян Ниланд едва не подарил сопернику гол на ровном месте.

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Норвежец сделал серьезный размах для вбрасывания, но мяч выскользнул из его рук и прикатился точно в ноги Диогу Жоте. Хавбек Вулверхэмптона явно не ожидал такого шанса – кожаный взлетел высоко над воротами после удара первым касанием.

Напомним, Ниланд получил место в старте благодаря тяжелой травме основного голкипера Астон Виллы Тома Хитона. Также на скамье запасных "львов" есть опытный Пепе Рейна.

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