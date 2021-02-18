Румынский легионер киевлян еще на первом сборе пожаловался на дискомфорт в ноге. Футболисту наложили лангету, он носил ее и использовал костыли. Однако таких методов оказалось недостаточно.

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По информации Meta-ratings, динамика реабилитации показала, что Бэлуцэ требуется хирургическое вмешательство. Сегодня, 18 февраля, футболисту сделают операцию.

Напомним, 21-полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. С тех пор Бэлуцэ сыграл три матча за киевский клуб, причем суммарно провел на поле всего восемь минут.

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