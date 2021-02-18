Румунський легіонер киян ще на першому зборі поскаржився на дискомфорт у нозі. Футболістові наклали лангету, він носив її та використовував милиці. Однак таких методів виявилося недостатньо.

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За інформацією Meta-ratings, динаміка реабілітації показала, що Белуце потребує хірургічного втручання. Сьогодні, 18 лютого, футболісту зроблять операцію.

Нагадаємо, 21-півзахисник перейшов у Динамо в жовтні минулого року на правах оренди з Брайтона. Відтоді Белуце зіграв три матчі за київський клуб, причому сумарно провів на полі лише вісім хвилин.

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