Бэйл заявил руководству Реала, что не собирается покидать команду

Полузащитник Реала Гарет Бэйл выразил желание остаться в мадридском клубе.

В личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял сам, Бэйл заявил, что не будет покидать команду этим летом, передает AS.

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На данный момент Реал не имеет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана от него избавиться, продать его будет довольно сложно.

В сезоне 2018/19 Бэйл провел 42 матча в составе Реала во всех турнирах, отметившись 14 голами и 6 ассистов.

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