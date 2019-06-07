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Реал представил пафосную форму на сезон 2019/20 и закрутил интригу относительно трансферов Наваса и Бейла

13:12 130 Читати українською
Реал представил пафосную форму на сезон 2019/20 и закрутил интригу относительно трансферов Наваса и Бейла
Мадридцы в новой форме / ФК Реал

Мадридский Реал представил домашний комплект игровой формы на новый сезон.

Новая экипировка "сливочных" стала по-настоящему королевской – с золотыми контурами. Фотографии и видео с презентации опубликовал официальный твиттер Реала.

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Форма традиционно выполнена в белых тонах, а вот логотипы спонсоров, а также полосы выполнены в золотом цвете. Подготовил новый комплект формы немецкий производитель Adidas.

К слову, в презентации новой формы приняли участие Кейлор Навас, Иско и Гарет Бейл. Всех их раньше называли среди основных претендентов на то, чтобы покинуть Бернабеу летом. Однако, теперь относительно вероятности этих трансферов возникают сомнения.

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