"Бэйл говорит на испанском", – агент игрока жестко наехал на испанские СМИ

Агент вингера Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг слухи, что его клиент до сих пор не овладел испанским языком.

"О Бейле пишут столько мусора. "Он не говорит по-испански". Он говорит на испанском! Те, кто говорят, что это не так, не знают Гарета. Они выставляют себя полными идиотами. Не нужно так делать. Они оказываются на телевидении и заявляют: "Гарет Бейл не говорит по-испански". Отвратительно. Откуда им это знать?

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Журналисты ни разу не слышали, чтобы Бейл говорил на испанском? И что? Я ухаживаю за Саулем, он тоже мой клиент. На прошлой неделе так совпало, что Сауль и Бейл оказались в моем офисе. Они 10-15 минут сидели и общались на испанском без проблем.

Бейл не должен всем доказывать, что он умеет разговаривать на испанском. Когда Гарет общается с испанцами, он говорит на испанском. Когда Бейл общается с кем-то из Уэльса, он не будет говорить на испанском", - приводит слова Барнетта AS.

Напомним, Бейл выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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