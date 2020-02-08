"Бейл розмовляє іспанською", – агент гравця жорстко наїхав на іспанські ЗМІ

Агент вінгера Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт спростував чутки, що його клієнт досі не оволодів іспанською мовою.

"Про Бейла пишуть стільки сміття. "Він не говорить іспанською". Він розмовляє іспанською! Ті, хто кажуть, що це не так, не знають Гарета. Вони виставляють себе повними ідіотами. Не потрібно так робити. Вони опиняються на телебаченні і заявляють: "Гарет Бейл не говорить іспанською". Огидно. Звідки їм це знати?

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Журналісти жодного разу не чули, щоб Бейл розмовляв іспанською? І що? Я доглядаю за Саулем, він теж мій клієнт. Минулого тижня так співпало, що Сауль і Бейл опинилися в моєму офісі. Вони 10-15 хвилин сиділи і спілкувалися іспанською без проблем.

Бейл не повинен всім доводити, що він вміє розмовляти іспанською. Коли Гарет спілкується з іспанцями, він говорить іспанською. Коли Бейл спілкується з кимось із Уельсу, він не розмовлятиме іспанською", – наводить слова Барнетта AS.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні валлієць провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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