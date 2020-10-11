Чемпионка мира и Европы получила на 20-й день рождения роскошный букет белых роз. Билодид в Instagram опубликовала фотографии своих близких, среди которых и нежная фотография вместе с Поповым.

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"20 лет подкрались незаметно. Спасибо всем людям, которые были со мной рядом в течение этих лет и продолжают быть со мной рядом сейчас, я вас очень люблю", – написала девушка.

Попов и Билодид раскрыли свои отношения несколько месяцев назад, получив звание одной из самых заметных спортивных пар Украины.

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