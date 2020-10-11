Чемпіонка світу та Європи отримала на 20-й день народження розкішний букет білих троянд. Білодід у Instagram опублікувала фотографії своїх близьких, серед яких і ніжна світлина разом з Поповим.

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"20 років підкралися непомітно. Дякую всім людям, які були зі мною поруч протягом цих років і продовжують бути зі мною поруч на даний момент, я вас дуже люблю", – написала дівчина.

Попов та Білодід розкрили свої стосунки кілька місяців тому, здобувши звання однієї з найпомітніших спортивних пар України.

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