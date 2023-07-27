Полузащитник Омонии Роман Безус провел едва ли не лучший матч в своей жизни.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

Габала – Омония – 2:3

Голы: Алаш, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен.)

Безус и компания приехали в гости к Габале. Начало встречи оказалось для Омонии провальным – пропущенный мяч от Айюба Алаша.

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Когда до перерыва оставались считанные секунды, Омония заработала штрафной на расстоянии 30 метров. К мячу подошел Роман Безус и эффектно закрутил под ближнюю штангу.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.

Gabala – Omonia

goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

В дебюте второго тайма история повторилась. Еще один штрафной, и еще одно гениальное исполнение от Безуса!

Алаш дублем пытался поспорить с украинцем, однако именно Роман решил стать лучшим игроком матча. Под занавес встречи Омония заработала пенальти, и наш легионер уверенно его реализовал. 3:2 – киприоты имеют преимущество перед домашним матчем.

GOAL! Gabala 2-3 Omonia (82 Roman Bezus penalty

hattrick@FootballReprt pic.twitter.com/aZhBDpSDOW — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

Для 32-летнего Безуса это первый хет-трик в карьере. Раньше было всего 4 дубля за Ворсклу, Гент (2) и молодежную сборную Украины.

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