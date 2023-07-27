Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Габала – Омонія – 2:3

Голи: Алаш, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен.)

Безус і компанія приїхали в гості до Габали. Початок зустрічі виявився для Омонії провальним – пропущений м'яч від Айюба Алаша.

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Коли до перерви залишалися лічені секунди, Омонія заробила штрафний на відстані 30 метрів. До м'яч підійшов Роман Безус і ефектно закрутив під ближню стійку.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.

Gabala – Omonia

goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

В дебюті другого тайму історія повторилася. Ще один штрафний, і ще одне геніальне виконання від Безуса!

Алаш дублем намагався посперечатися з українцем, однак саме Роман вирішив стати найкращим гравцем матчу. Під завісу зустрічі Омонія заробила пенальті, і наш легіонер впевнено його реалізував. 3:2 – кіпріоти мають перевагу перед домашнім матчем.

GOAL! Gabala 2-3 Omonia (82 Roman Bezus penalty

hattrick@FootballReprt pic.twitter.com/aZhBDpSDOW — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

Для 32-річного Безуса це перший хет-трик у кар'єрі. Раніше були лише 4 дублі за Ворсклу, Гент (2) та молодіжну збірну України.

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