Лига Жупиле, 20 тур

Гент – Сент-Трюйден – 2:1

Голы: Депуатр, 27, Тиссаудали, 64 – Хара, 86

Гент в прошлом туре прервал победную серию, насчитывавшую четыре матча. Сент-Трюйден, в свою очередь, четыре последних встречи проиграл. Одни борются за чемпионский плей-офф, другие – за выживание.

Кравец ассистом на победный гол помог Спортингу прервать 10-матчевую безвыигрышную серию

Победили "буйволы", а решающую роль сыграл Роман Безус. Украинский хавбек записал в свой актив два ассиста. Сначала он сам отобрал мяч и выкатил в выгодную позицию Депуатру. Форвард забил свой 50-й гол в Лиге Жупиле. Во втором тайме Безус ассистировал Тиссаудали на победный мяч, поскольку в конце игры Сент-Трюйден все же сумел однажды ответить.

К слову, Роман Безус в нынешнем сезоне отыграл за Гент 22 матча во всех турнирах, став автором двух голов и семи результативных передач. На данный момент "буйволы" идут пятыми в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Аталанта – Рома: Маліновський знову найкращий, кінець казки Бергамо і ефектний майстер-клас від Моурінью для Шевченка