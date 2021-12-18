Кравец ассистом на победный гол помог Спортингу прервать 10-матчевую безвыигрышную серию
Хихонский Спортинг обыграл Ибицу в рамках 21-го тура Сегунды. Василий Кравец отдал голевую передачу.
Сегунда, 21 тур
Ибица – Спортинг Х – 2:0
Голы: Гарсия, 14, Джурджевич, 46
Хихонцы прибыли на Балеарские острова, имея за плечами безвыигрышную серию из десяти матчей в чемпионате. У Ибицы таких было всего четыре. В конце концов победить удалось гостям.
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Спортинг забил по голу в каждом из таймов. Соавтором первого взятия ворот стал Василий Кравец. Украинский защитник после углового у собственных ворот был первым на мяче и запустил в прорыв Гарсию. Последний сделал все лучше.
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