Сегунда, 21 тур

Ибица – Спортинг Х – 2:0

Голы: Гарсия, 14, Джурджевич, 46

Хихонцы прибыли на Балеарские острова, имея за плечами безвыигрышную серию из десяти матчей в чемпионате. У Ибицы таких было всего четыре. В конце концов победить удалось гостям.

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Спортинг забил по голу в каждом из таймов. Соавтором первого взятия ворот стал Василий Кравец. Украинский защитник после углового у собственных ворот был первым на мяче и запустил в прорыв Гарсию. Последний сделал все лучше.

К слову, еще один наш земляк – Богдан Милованов – вышел на замену незадолго до финального свистка.

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