Гент обіграв Сент-Трюйден в рамках 20-го туру чемпіонату Бельгії. Роман Безус долучився до обох голів своєї команди.

Ліга Жупіле, 20 тур

Гент – Сент-Трюйден – 2:1

Голи: Депуатр, 27, Тіссаудалі, 64 – Хара, 86

Гент у минулому турі перервав переможну серію, яка налічувала чотири матчі. Сент-Трюйден натомість чотири останні зустрічі програв. Одні борються за чемпіонський плей-офф, інші – за виживання.

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Перемогли "буйволи", а вирішальну роль відіграв Роман Безус. Український хавбек записав у свій актив два асисти. Спочатку він сам виборов м'яч та викотив у вигідну позицію Депуатру. Форвард забив свій 50-й гол у Лізі Жупіле. У другому таймі Безус асистував Тіссаудалі на переможний м'яч, оскільки наприкінці гри Сент-Трюйден все ж зумів одного разу відповісти.

До слова, Роман Безус у нинішньому сезоні відіграв за Гент 22 матчі у всіх турнірах, ставши автором двох голів та семи результативних передач. Наразі "буйволи" йдуть п'ятими в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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