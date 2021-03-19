Вторая лига всегда дарит шедевры. На этот раз такое удалось Павлу Малицкому, правда, с приставкой "анти".

МФК Металлург одолел Реал Фарму со счетом 3:1. Кроме четырех голов, болельщики имели возможность наблюдать за двумя интересными моментами.

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Сначала на 81 минуте хавбек одесситов Павел Малицкий стал настоящим "героем". Он получил пас с фланга и, пожалуй, растерялся перед пустыми воротами, ведь с метра не попал в створ. Это заставило и его, и одноклубников схватиться за голову.

Интересно, что это случилось в, без преувеличения, историческом поединке. Уже на 92 минуте на поле появился играющий президент Реал Фармы Николай Лиховидов. На момент выхода ему было 55 лет 1 месяц и 21 день. Таким образом, он стал самым возрастным профессиональным футболистом, который сыграл в чемпионатах Украины.

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