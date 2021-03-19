Вторая лига 2020/21, 13-й тур

Яруд – Николаев-2 – 1:1

Голы: Литюк, 45, (пен) – Фальковский, 30

Диназ – Чайка – 2:0

Голы: Кириенко, 70, 82

Балканы – Никополь – 0:0

МФК Металлург – Реал Фарма – 3:1

Голы: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфеев, 53 – Гранчар, 68

Энергия – Перемога – 0:0

Кривбасс – Днепр Черкассы – 1:0

Гол: Квасов, 33

Игровой день пятницы начался противостоянием двух аутсайдеров группы Б – Яруда и Николаева-2. Поединок подарил два забитых мяча еще в первом тайме: сначала Фальковскому удалось накрутить защитников и из-за пределов штрафной результативно пробить в нижний угол, а уже через 15 минут Николаев-2 сравнял счет с пенальти.

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Диназ без проблем дома переиграл Чайку. Победный дубль в конце второго тайма в свой актив записал Кириенко, оба мяча забив головой. Триумф над Чайкой позволил подняться на первую строчку Группы А, опередив Подолье.

МФК Металлург уверенно одолел Реал Фарму в домашних стенах. Уже к перерыву хозяева вели в счете с преимуществом в два мяча, а во втором тайме Металлург и Реал Фарма по разу поражали ворота друг друга. 3:1 в пользу запорожского коллектива, который поднимается на 3 строчку группы Б.

Кривбасс сумел минимально переиграть черкасский Днепр. Содействовал тримфу единственный гол Квасова головой после подачи со штрафного, забитый в середине первого тайма. Команда из Кривого Рога расположилась на 4 строчке группы Б. А вот Балканы с Никополем и Энергия с Перемогой в двух матчах расписали нулевые ничьи.

Турнирная таблица Второй лиги