МФК Металург здолав Реал Фарму з рахунком 3:1. Окрім чотирьох голів, вболівальники мали змогу спостерігати за двома цікавими моментами.

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Спершу на 81 хвилині хавбек одеситів Павло Малицький став справжнім "героєм". Він отримав пас із флангу та, мабуть, розгубився перед порожніми воротами, адже з метра не влучив у площину. Це змусило і його, і одноклубників схопитись за голову.

Цікаво, що це трапилось в, без перебільшень, історичному поєдинку. Вже на 92 хвилині на полі з'явився граючий президент Реал Фарми Микола Лиховидов. На момент виходу йому було 55 років 1 місяць та 21 день. Таким чином, він став найбільш віковим професіональним футболістом, який зіграв у чемпіонатах України.

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