Поединок 13-го тура Второй лиги между Балканами и Никополем запомнился очень интересной картинкой.

В противостоянии было немного моментов, а финальный свисток зафиксировал нули на табло. Несмотря на это, болельщики точно имели за чем наблюдать.

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Сразу же бросается в глаза нестандартная цветовая гамма поля – светлый и темный зеленые оттенки, которые так и напоминают газон из первых футбольных игр на приставках. Заметил изюминку журналист Артур Валерко и опубликовал скриншот игры в своем Twitter.

К слову, Балканы расположились на 11 строчке группы Б турнирной таблицы Второй лиги с 8 очками. Никополь, имеющий на один зачетный балл больше, идет восьмым.

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