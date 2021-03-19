Матч Второй лиги удивил цветами газона – напоминает компьютерную игру
Поединок 13-го тура Второй лиги между Балканами и Никополем запомнился очень интересной картинкой.
В противостоянии было немного моментов, а финальный свисток зафиксировал нули на табло. Несмотря на это, болельщики точно имели за чем наблюдать.
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Сразу же бросается в глаза нестандартная цветовая гамма поля – светлый и темный зеленые оттенки, которые так и напоминают газон из первых футбольных игр на приставках. Заметил изюминку журналист Артур Валерко и опубликовал скриншот игры в своем Twitter.
К слову, Балканы расположились на 11 строчке группы Б турнирной таблицы Второй лиги с 8 очками. Никополь, имеющий на один зачетный балл больше, идет восьмым.
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