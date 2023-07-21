Лига конференций

Гленторан – Гзира – 1:1 (первый матч 2:2, по пенальти 16:17)

Голы: Бернс, 90+13 – Макула, 67

В первой встрече Гленторан и Гзира сыграли вничью 2:2. Так что судьба путевки решалась в ответном матче. В основное время команды не смогли выявить победителя и перевели игру в овертайм, в котором никому отличиться не удалось. Все самое интересное произошло в серии 11-метровых.

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Чтобы определить судьбу путевки в следующую стадию Гленторани и Гзири понадобилось пробить 28 пенальти, 27 из которых попали точно в цель. Не обошлось и без эпических ошибок. Голкипер мальтийской команды взял один из ударов и побежал праздновать, однако мяч коварно закатился в ворота и продолжил серию пенальти. В итоге с отметки неудачно пробил игрок Гленторана, подарив Гзире победу.

Таким образом, команды превзошли рекорд по количеству реализованных 11-метровых в еврокубках. Предыдущий рекорд был установлен два года назад, в финале Лиги Европы сезона 2020/2021, в котором Вильярреал выиграл в серии пенальти у Манчестер Юнайтед со счетом 11:10.