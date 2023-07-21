Гленторан та Гзіра до останнього боролися за путівку в наступний раунд Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Гленторан – Гзіра – 1:1 (перший матч 2:2, по пенальті 16:17)

Голи: Бернс, 90+13 – Макула, 67

В першій зустрічі Гленторан та Гзіра зіграли внічию 2:2. Тож доля путівки вирішувалась у матчі-відповіді. В основний час команди не змогли виявити переможця і перевели гру в овертайм, в якому нікому відзначитися не вдалося. Все найцікавіше відбулося в серії 11-метрових.

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Щоб визначити долю путівки в наступну стадію Гленторані та Гзірі знадобилось пробити 28 пенальті, 27 з яких потрапили точно в ціль. Не обійшлося і без епічних помилок. Голкіпер мальтійської команди взяв один з ударів і побіг святкувати, однак м'яч підступно закотився у ворота та продовжив серію пенальті. У підсумку з позначки невдало пробив гравець Гленторана, подарувавши Гзірі перемогу.

Таким чином команди перевершили рекорд за кількістю реалізованих 11-метрових у єврокубках. Попередній рекорд був встановлений два роки тому, у фіналі Ліги Європи сезону-2020/2021, у якому Вільярреал виграв в серії пенальті у Манчестер Юнайтед із рахунком 11:10.