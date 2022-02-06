Камерун оказался сильнее Буркина-Фасо в безумном поединке за 3-е место Кубка африканских наций. Смотрите видео голов и обзор матча Футбол 24.

Кубок африканских наций, матч за 3-е место

Буркина-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Яго, 24, Онана, 43 (аг), Уатара, 49 – Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Поединок показался сверхрезультативным – Яго открыл счет на 24 минуте, а Онана перед перерывом курьезно забросил мяч в свои ворота. Уатара в начале второй половины сделал преимущество разгромным, и, казалось, Буркина-Фасо легко заберет бронзу.

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Впрочем, камерунцы умудрились отыграть отставание. Бахокен, а затем дубль Абубакара сделали счет 3:3, что позволило перейти в серию пенальти, где сильнее оказался Камерун.