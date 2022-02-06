Камерун виявився сильнішим за Буркіна-Фасо в шаленому поєдинку за 3-тє місце Кубка африканських націй. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Кубок африканських націй, матч за 3-тє місце

Буркіна-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5 в серії пенальті)

Голи: Яго, 24, Онана, 43 (аг), Уатара, 49 – Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Поєдинок видався надрезультативниим – Яго відкрив рахунок на 24 хвилині, а Онана перед перервою курйозно закинув м'яч у власні ворота. Уатара на початку другої половини зробив перевагу розгромною, і, здавалось, що Буркіна-Фасо легко забере бронзу.

Камерун вирвав "бронзу" КАН у божевільному матчі проти Буркіна-Фасо – камбек з 0:3, цирк голкіперів і серія пенальті

Втім, камерунці примудрились відіграти відставання. Бахокен, а потім дубль Абубакара зробили рахунок 3:3, що дозволило перейти в серію пенальті, де сильнішим виявився Камерун.