Божевільний гол зі своєї половини поля у матчі Кубка Малайзії

Коли у тебе вселився Роберто Карлос і ти зумів перевершити легендарного бразильця.

Неймовірне взяття воріт стало окрасою першого півфінального матчу Кубка Малайзії між Патангом та Пераком.

Парад шедевральних голів у відеоогляді матчу Бельгія U-21 – Італія U-21 – 1:3

На 90+3 хвилині гравець господарів Ерольд Гулон виконав штрафний удар зі своєї половини поля. Невідомо, чи він так насправді задумав, чи це був невдалий навіс, але м'яч по неймовірній дузі перелетів голкіпера та влетів у ворота. Звісно, воротар зіграв не найкращим чином, але ж який удар!

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Матч-відповідь пройде 29 червня.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986