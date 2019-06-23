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Божевільний гол зі своєї половини поля у матчі Кубка Малайзії

10:25 1498 Читать на русском
Божевільний гол зі своєї половини поля у матчі Кубка Малайзії
Божевільний гол зі своєї половини поля у Малайзії / ФК Патанг

Коли у тебе вселився Роберто Карлос і ти зумів перевершити легендарного бразильця.

Неймовірне взяття воріт стало окрасою першого півфінального матчу Кубка Малайзії між Патангом та Пераком.

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На 90+3 хвилині гравець господарів Ерольд Гулон виконав штрафний удар зі своєї половини поля. Невідомо, чи він так насправді задумав, чи це був невдалий навіс, але м'яч по неймовірній дузі перелетів голкіпера та влетів у ворота. Звісно, воротар зіграв не найкращим чином, але ж який удар!

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Матч-відповідь пройде 29 червня.

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