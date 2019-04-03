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Безумный гол со штрафного в видеообзоре матча Львов – Мариуполь

3 апреля 23:55 5 Читати українською
Безумный гол со штрафного в видеообзоре матча Львов – Мариуполь
Львов – Мариуполь – 2:3

Мариуполь одержал волевую победу над Львовом в матче 23-го тура УПЛ.

22’ Луис Велозу
53’ Пимента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Александр Зубков 54’
Андрей Борячук 71’
Александр Зубков 77’

Открыл счет Львов на экваторе первого тайма. Липе Велозу забил просто сумасшедший гол со штрафного – без шансов для Гальчука.

Мариуполь в волевом стиле победил Львов – настоящая голевая феерия в столице Галичины

Во втором Матранг во время углового завалил на газон соперника, получил вторую желтую карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Удар с отметки уверенно реализовал Зубков на 54-й минуте. На 71-й минуте тот же Зубков ассистировал Борячуку, который вывел приазовцев вперед, а на 77-й минуте уже Зубков эффектным ударом из-за пределов штрафной огорчил Бандуру, установив счет 3:1.

Зато Львов не сложил оружие и сумел отыграться. На 80-й минуте надежду своей команде подарил Приймак, однако львовянам не хватило сил и времени для того, чтобы свести матч к ничьей.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Львов - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Видеоновости Львов Львов
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