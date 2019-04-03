Безумный гол со штрафного в видеообзоре матча Львов – Мариуполь

Мариуполь одержал волевую победу над Львовом в матче 23-го тура УПЛ.

Открыл счет Львов на экваторе первого тайма. Липе Велозу забил просто сумасшедший гол со штрафного – без шансов для Гальчука.

Мариуполь в волевом стиле победил Львов – настоящая голевая феерия в столице Галичины

Во втором Матранг во время углового завалил на газон соперника, получил вторую желтую карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Удар с отметки уверенно реализовал Зубков на 54-й минуте. На 71-й минуте тот же Зубков ассистировал Борячуку, который вывел приазовцев вперед, а на 77-й минуте уже Зубков эффектным ударом из-за пределов штрафной огорчил Бандуру, установив счет 3:1.

Зато Львов не сложил оружие и сумел отыграться. На 80-й минуте надежду своей команде подарил Приймак, однако львовянам не хватило сил и времени для того, чтобы свести матч к ничьей.