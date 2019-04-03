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Божевільний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь

3 квітня 23:55 440 Читать на русском
Божевільний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь
Львів – Маріуполь – 2:3

 Маріуполь здобув вольову перемогу над Львовом у матчі 23-го туру УПЛ.

22’ Луїс Велозу
53’ Пімента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Олександр Зубков 54’
Андрій Борячук 71’
Олександр Зубков 77’

Відкрив рахунок Львів на екваторі першого тайму. Ліпе Велозу забив просто божевільний гол зі штрафного – без шансів для Гальчука.

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У другому Матранг під час кутового завалив на газон суперника, отримав другу жовту картку та заробив пенальті у власні ворота. Удар з позначки впевнено реалізував Зубков на 54-й хвилині. На 71-й хвилині той же Зубков асистував Борячуку, який вивів приазовців вперед, а на 77-й хвилині вже Зубков ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика засмутив Бандуру, встановивши рахунок 3:1.

Натомість Львів не склав зброю і спромігся відігратися. На 80-й хвилині надію своїй команді подарував Приймак, однак львів'янам забракло сил і часу для того, щоб звести матч до нічиєї.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Львів - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Відеоновини Львів Львів
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