Божевільний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь

Маріуполь здобув вольову перемогу над Львовом у матчі 23-го туру УПЛ.

Відкрив рахунок Львів на екваторі першого тайму. Ліпе Велозу забив просто божевільний гол зі штрафного – без шансів для Гальчука.

Маріуполь у вольовому стилі переміг Львів – справжня гольова феєрія у столиці Галичини

У другому Матранг під час кутового завалив на газон суперника, отримав другу жовту картку та заробив пенальті у власні ворота. Удар з позначки впевнено реалізував Зубков на 54-й хвилині. На 71-й хвилині той же Зубков асистував Борячуку, який вивів приазовців вперед, а на 77-й хвилині вже Зубков ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика засмутив Бандуру, встановивши рахунок 3:1.

Натомість Львів не склав зброю і спромігся відігратися. На 80-й хвилині надію своїй команді подарував Приймак, однак львів'янам забракло сил і часу для того, щоб звести матч до нічиєї.