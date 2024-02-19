Безумный гол после прохода от ворот до ворот – ноунейм из Бельгии выдал шедевр уровня Месси
Полузащитник Алан Минда из Серкль Брюгге стал звездой соцсетей благодаря роскошному голу.
Эквадорец отметился эффектным проходом в матче 26 тура Лиги Жупиле против Брюгге.
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20-летний Минда подхватил мяч в своей штрафной, пролетел все поле, накрутил нескольких соперников и бильярдно пробил уже с линии чужой штрафной. Этот гол "размочил" счет, но Брюгге в конце встречи вырвал ничью 1:1.
Для Минды это дебютный сезон в Европе после перехода из Индепендьенте дель Валье прошлым летом. Серкль Брюгге заплатил за хавбека всего 2 млн евро, но вскоре может продать значительно дороже. В 24 матчах Лиги Жупиле Минда оформил 5 голов и 4 ассиста.
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