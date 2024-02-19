Эквадорец отметился эффектным проходом в матче 26 тура Лиги Жупиле против Брюгге.

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20-летний Минда подхватил мяч в своей штрафной, пролетел все поле, накрутил нескольких соперников и бильярдно пробил уже с линии чужой штрафной. Этот гол "размочил" счет, но Брюгге в конце встречи вырвал ничью 1:1.

Для Минды это дебютный сезон в Европе после перехода из Индепендьенте дель Валье прошлым летом. Серкль Брюгге заплатил за хавбека всего 2 млн евро, но вскоре может продать значительно дороже. В 24 матчах Лиги Жупиле Минда оформил 5 голов и 4 ассиста.

? Arrêt crucial de Warleson.

Incroyable course en solitaire de 70 mètres.

️ La défense du Club Brugge dans le vent.



Ce but en solitaire d'Alan Minda était tout simplement sensationnel ! #CERCLU pic.twitter.com/ebHPmr8rwA — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 18, 2024

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