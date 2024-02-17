Чемпионат Бельгии, 26 тур

Вестерло – Стандард – 2:1

Голы: Мадсен, 35 (пен), Йоу, 61 – Лайфис, 44

Вестерло с Сергеем Сидорчуком одолел Стандард – одного из конкурентов в зоне плей-офф за путевку в Лигу конференций. Подопечные Рика Де Мила оформили по голу в каждом из таймов. Льежская команда ответила лишь одним мячом в конце первого тайма.

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Первая победа за три тура позволила Вестерло набрать 29 очков и подняться на 10 место. Стандард опустился на 11 строчку, имея 28 баллов. От группы выбывания команда Сергея Сидорчука оторвалась на 5 очков.

Украинский хавбек вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты. Сергей получил от Sofa Score оценку 7,0 – средний балл в составе Вестерло. Точность передач Сидорчука составила 82% (32 удачные из 39). Также экс-капитан Динамо создал один голевой момент, продемонстрировал идеальные показатели дриблинга (две удачные попытки из двух) и однажды заблокировал удар соперника.

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