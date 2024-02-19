Шалений гол після проходу від воріт до воріт – ноунейм з Бельгії видав шедевр рівня Мессі
Еквадорець відзначився ефектним проходом у матчі 26 туру Ліги Жупіле проти Брюгге.
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20-річний Мінда підхопив м'яч у своєму карному майданчику, пролетів усе поле, накрутив кількох суперників і більярдно пробив вже з лінії чужого карного. Цей гол "розмочив" рахунок, але Брюгге наприкінці зустріч вирвав нічию 1:1.
Для Мінди це дебютний сезон у Європі після переходу з Індепендьєнте дель Вальє минулого літа. Серкль Брюгге заплатив за хавбека усього 2 млн євро, але незабаром може продати значно дорожче. У 24 матчах Ліги Жупіле Мінда оформив 5 голів та 4 асисти.
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