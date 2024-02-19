Еквадорець відзначився ефектним проходом у матчі 26 туру Ліги Жупіле проти Брюгге.

Форвард Барселони забив елегантний гол у стилі Ібрагімовіча – відео шедевра

20-річний Мінда підхопив м'яч у своєму карному майданчику, пролетів усе поле, накрутив кількох суперників і більярдно пробив вже з лінії чужого карного. Цей гол "розмочив" рахунок, але Брюгге наприкінці зустріч вирвав нічию 1:1.

Для Мінди це дебютний сезон у Європі після переходу з Індепендьєнте дель Вальє минулого літа. Серкль Брюгге заплатив за хавбека усього 2 млн євро, але незабаром може продати значно дорожче. У 24 матчах Ліги Жупіле Мінда оформив 5 голів та 4 асисти.

? Arrêt crucial de Warleson.

Incroyable course en solitaire de 70 mètres.

️ La défense du Club Brugge dans le vent.



Ce but en solitaire d'Alan Minda était tout simplement sensationnel ! #CERCLU pic.twitter.com/ebHPmr8rwA — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 18, 2024

Сидорчук допоміг Вестерло перемогти прямого конкурента – команда українця відірвалася від зони вильот