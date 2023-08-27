Вільяреал не витримав гольового темпу Барселони у 3 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Барселона швидко здобула перевагу у 2 м'ячі. Гаві замкнув навіс Ямала, а де Йонг скористався зручним пасом суперника. Втім, Фойт і Сьорлот ще до перерви вирівняли становище.

Барселона перестріляла Вільяреал у шаленій битві з сімома голами

На 50-й хвилині Баена взагалі зробив лідером Вільяреал. Барса знайшла в собі сили вирвати повноцінні 3 очки. Рикошети допомогли відзначитися Феррану і Лєвандовскі – 3:4.