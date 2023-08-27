Божевільні гойдалки у відеоогляді матчу Вільяреал – Барселона – 3:4
23:22 - Читать на русском
Вільяреал не витримав гольового темпу Барселони у 3 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
26’ Хуан Фойт
50’ Алехандро Баена
Гаві 12’
Френкі де Йонг 15’
Ферран Торрес 68’
12’ Гаві
15’ Френкі де Йонг
26’ Хуан Фойт
50’ Алехандро Баена
68’ Ферран Торрес
Барселона швидко здобула перевагу у 2 м'ячі. Гаві замкнув навіс Ямала, а де Йонг скористався зручним пасом суперника. Втім, Фойт і Сьорлот ще до перерви вирівняли становище.
Барселона перестріляла Вільяреал у шаленій битві з сімома голами
На 50-й хвилині Баена взагалі зробив лідером Вільяреал. Барса знайшла в собі сили вирвати повноцінні 3 очки. Рикошети допомогли відзначитися Феррану і Лєвандовскі – 3:4.
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