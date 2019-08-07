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Безумная презентация Дани Алвеса в Сан-Паулу – босиком на эмблеме вместе с легендами и 45 тысяч фанов

12:16 131 Читати українською
Безумная презентация Дани Алвеса в Сан-Паулу – босиком на эмблеме вместе с легендами и 45 тысяч фанов
Дани Алвес / Сборная Бразилии

Легендарный бразилец громко вернулся на родину после многолетних выступлений в Европе.

Сан-Паулу официально представил Дани Алвеса в статусе игрока клуба.

Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в Сан-Паулу

Посмотреть на звездного новичка пришли аж 45 тысяч болельщиков. Опытный латераль отблагодарил поклонников за любовь красивым жестом – он снял обувь перед тем как ступить на эмблему Сан-Паулу и поклониться публике. Алвес был не единственной легендой на мероприятии – церемонию посетили Кака, Луис Фабиано, Эрнанес и Диего Лугано, который работает спортивным директором Сан-Паулу.

Дани Алвес стал самым высокооплачиваемым игроком в Бразилии

Напомним, этим летом Алвес вместе со сборной Бразилии победил на домашнем Копа Америка. Именно экс-защитник Барселоны был капитаном команды.

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