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Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в Сан-Паулу

21:16 68 Читати українською
Хуанфран присоединился к Дани Алвесу в Сан-Паулу
Хуанфран

Испанский защитник Хуанфран также продолжит карьеру в Бразилии.

Хуанфран на правах свободного агента перешел в Сан-Паулу. Контракт между сторонами рассчитан на полтора года – до конца 2020-го, информирует официальный сайт клуба. В Бразилии испанский стоппер будет играть рядом с Дани Алвесом, который на днях также выбрал Сан-Паулу.

Дани Алвес стал игроком Сан-Паулу и подписал долгосрочный контракт в 36 лет

Хуанфран предыдущие 9 сезонов провел в Атлетико, где завоевал 9 трофеев за 355 сыгранных матчей. Этим летом у 34-летнего защитника истек контракт с "матрасниками" – стороны решили не продлевать сотрудничество.

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Хуанфран Хуанфран Атлетико Атлетико Испания Трансферы
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