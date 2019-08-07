Шалена презентація Дані Алвеса в Сан-Паулу – босоніж на емблемі разом з легендами та 45 тисяч фанів

Легендарний бразилець гучно повернувся на батьківщину після багаторічних виступів у Європі.

Сан-Паулу офіційно презентував Дані Алвеса у статусі гравця клубу.

Хуанфран приєднався до Дані Алвеса в Сан-Паулу

Подивитися на зіркового новачка прийшли аж 45 тисяч вболівальників. Досвідчений латераль віддячив прихильникам за любов красивим жестом – він зняв взуття перед тим як ступити на емблему Сан-Паулу і поклонитися публіці. Алвес був не єдиною легендою на заході – церемонію відвідали Кака, Луїс Фабіано, Ернанес і Дієго Лугано, який працює спортивним директором Сан-Паулу.

Дані Алвес став найвисокооплачуванішим гравцем у Бразилії

Нагадаємо, цього літа Алвес разом зі збірною Бразилії переміг на домашньому Копа Амеріка. Саме екс-захисник Барселони був капітаном команди.