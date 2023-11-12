Челси и Манчестер Сити не смогли определить победителя, сыграв в ничью 4:4, в 12 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Маурисио Почеттино оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных, но украинец появился на поле во втором тайме и смог принять участие в феерическом матче. Челси и Манчестер Сити устроили настоящее представление, забив восемь голов. А в итоге матч завершился со счетом 4:4.

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Манчестер Сити сейчас находится на первом месте, имея 28 баллов. Челси занимает десятую строчку с 16 очками.