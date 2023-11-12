Безумная перестрелка Челси и Манчестер Сити в видеообзоре матча с 8 голами
21:50 - Читати українською
Челси и Манчестер Сити не смогли определить победителя, сыграв в ничью 4:4, в 12 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
29’ Тиагу Силва
37’ Рахим Стерлинг
67’ Николя Джексон
90+5’ Коул Палмер
Эрлинг Холанд 25’
Мануэль Аканджи 45+1’
Эрлинг Холанд 47’
Родри 86’
25’ Эрлинг Холанд
29’ Тиагу Силва
37’ Рахим Стерлинг
45+1’ Мануэль Аканджи
47’ Эрлинг Холанд
67’ Николя Джексон
86’ Родри
90+5’ Коул Палмер
Маурисио Почеттино оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных, но украинец появился на поле во втором тайме и смог принять участие в феерическом матче. Челси и Манчестер Сити устроили настоящее представление, забив восемь голов. А в итоге матч завершился со счетом 4:4.
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Манчестер Сити сейчас находится на первом месте, имея 28 баллов. Челси занимает десятую строчку с 16 очками.
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