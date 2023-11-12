Шалена перестрілка Челсі та Манчестер Сіті у відеоогляді матчу з 8 голами
12 листопада 21:50 - Читать на русском
Челсі та Манчестер Сіті не змогли визначити переможця, зігравши в нічию 4:4, в 12 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
29’ Тьягу Сілва
37’ Рахім Стерлінг
67’ Ніколя Джексон
90+5’ Коул Палмер
Ерлінг Холанд 25’
Мануель Аканджі 45+1’
Ерлінг Холанд 47’
Родрі 86’
25’ Ерлінг Холанд
29’ Тьягу Сілва
37’ Рахім Стерлінг
45+1’ Мануель Аканджі
47’ Ерлінг Холанд
67’ Ніколя Джексон
86’ Родрі
90+5’ Коул Палмер
Маурісіо Почеттіно залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, але українець з'явився на полі в другому таймі й зміг взяти участь у феєричному матчі. Челсі та Манчестер Сіті влаштували справжню виставу, забивши вісім голів. А у підсумку матч завершився з рахунком 4:4.
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Манчестер Сіті наразі перебуває на першому місці, маючи 28 балів. Челсі посідає десяту сходинку з 16 очками.
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