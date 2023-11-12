Челсі та Манчестер Сіті не змогли визначити переможця, зігравши в нічию 4:4, в 12 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Маурісіо Почеттіно залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, але українець з'явився на полі в другому таймі й зміг взяти участь у феєричному матчі. Челсі та Манчестер Сіті влаштували справжню виставу, забивши вісім голів. А у підсумку матч завершився з рахунком 4:4.

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Манчестер Сіті наразі перебуває на першому місці, маючи 28 балів. Челсі посідає десяту сходинку з 16 очками.