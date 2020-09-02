О переходе 27-летней футболистки из Дании, которая провела в футболке Вольфсбурга 4 сезона, сообщил официальный сайт Челси. Соглашение рассчитано на 3 года. Интересно, что данный переход стал самым дорогим в истории женского футбола – Вольфсбург получил 350 тысяч евро, сообщает Besoccer.

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В составе Вольфсбурга Пернил Хардер трижды играла в финале женской ЛЧ, однако все 3 раза на пути немецкой команды становился Лион.

К слову, Челси в текущее межсезонье проводит активную трансферную компанию. Состав команды Фрэнка Лэмпарда пополнили Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Тьягу Силва и Бен Чилвелл. Также лондонцы бесплатно переманили Маланга Сарра, который выступал за Ниццу.

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