"Конкуренция за место в составе Динамо идет не на жизнь, а на смерть. Там происходят различные моменты.

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Вот, например, как получил травму Костевич. Дуэлунд сыграл против него жестко, даже неоправданно жестко. И Костевич полгода на "карантине". С одной стороны это неправильно, ведь должны беречь. А с другой – как воспитывать и конкурировать?" – рассказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. К Динамо защитник официально присоединился 6 октября, но травмировал крестообразные связки, не сыграв ни одного матча.

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