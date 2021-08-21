Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с обоймой игроков, которые будут противостоять "морякам".

Как известно, сегодня донецкий Шахтер на выезде сразится с Черноморцем в рамках 5-го тура УПЛ. Тренерский штаб "горняков" объявил заявку команды на предстоящий поединок – к матчу с одесситами готовиться 22 футболиста.

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Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал возможность отдохнуть сразу 5 футболистам основы. На игру не вылетели: Анатолий Трубин, Марлон, Педриньо, Евгений Коноплянка и Майкон.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Напомним, поединок стартует в 19:30.

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