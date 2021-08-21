Мораес анонсировал свое возвращение в Украину – форвард Шахтера начал обратный отсчет
11:43 - Читати українською
Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес завершает восстановление после травмы на родине.
Форвард Шахтера Жуниор Мораес вернется в расположение клуба ближе к концу сентября. Об этом 34-летний игрок сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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Напомним, сейчас футболист проходит реабилитацию в Бразилии после разрыва боковой и крестообразной связок колена на одной из тренировок "горняков". К слову, нападающего нет в заявке Шахтера на сезон 2021/22.
Контракт Мораеса с "оранжево-черными" рассчитан до лета 2022 года.
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