Форвард Шахтера Жуниор Мораес вернется в расположение клуба ближе к концу сентября. Об этом 34-летний игрок сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, сейчас футболист проходит реабилитацию в Бразилии после разрыва боковой и крестообразной связок колена на одной из тренировок "горняков". К слову, нападающего нет в заявке Шахтера на сезон 2021/22.

Контракт Мораеса с "оранжево-черными" рассчитан до лета 2022 года.

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