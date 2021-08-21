Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі визначився з обоймою гравців, які протистоятимуть "морякам".

Як відомо, сьогодні донецький Шахтар на виїзді зійдеться з Чорноморцем в рамках 5-го туру УПЛ. Тренерський штаб "гірників" оголосив заявку команди на майбутній поєдинок – до матчу з одеситами готуватимуться 22 футболісти.

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Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі дав можливість відпочити одразу п’ятьом футболістам основи. На гру не вилетіли: Анатолій Трубін, Марлон, Педрінью, Євген Коноплянка і Майкон.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов.

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков.

Нападники: Дентінью, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 19:30.

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