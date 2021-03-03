"На первое место поставлю Неймара, на второе – Левандовски, на третье – де Брюйне. До травмы Неймар был в фантастической форме, по моим собственным меркам.

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Левандовски – невероятный нападающий, а де Брюйне способен делать то, что не могут другие. Его импровизация, его решимость... Я люблю смотреть, как он играет", – цитирует Тите официальный сайт ФИФА.

К слову, лучшим игроком 2020-го по версии ФИФА стал Роберт Левандовски. В прошлом году он помог Баварии оформить требл. Мюнхенцы завоевали чемпионский титул, Кубок Германии и Кубок Лиги чемпионов.

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